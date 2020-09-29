Fıstık veriminin artırılması amacıyla çiftçilere eğitim - Son Dakika

Fıstık veriminin artırılması amacıyla çiftçilere eğitim

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fıstık veriminin arttırılması amacıyla üreticilere eğitim veriyor.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fıstık veriminin arttırılması amacıyla üreticilere eğitim veriyor.

Fıstıkta verimin arttırılması, yanlış uygulamaların önüne geçilmesi ve olası hastalıkların yaşanmaması amacıyla yapılan eğitimlerde, çiftçilere ağaç bakımı, gübreleme, budama ve hastalıklar hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor.

Fıstık alanında uzman mühendislerin verdiği eğitimlere katılan çiftçiler, merak ettikleri soruları soruyor, sahada uygulamalı eğitimler alıyor.

Gercüş İlçesine bağlı Eymir köyünde düzenlenen eğitim programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, 7 köydeki fıstık üreticileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Batman'ın fıstık konusunda iyi bir aşamaya geldiğini söyleyen Gün, kent genelinde 60 bin dönüm ekili alanın bulunduğunu ifade etti.

Fıstık üreticilerinin desteklenmesi konusunda eğitim çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Gün, şöyle dedi:

"İl Müdürlüğümüz bünyesinde fıstık alanında uzman bir ekibimiz bulunmaktadır. Bu ekibimiz fıstıkla ilgili bütün teknik konularda köylerimizi gezerek çiftçilerimizi bilgilendirmektedir. Sahada çalışma yapılması gerekiyorsa sahada çiftçilerimize gerekli bilgileri veriyorlar. Ekiplerimiz 15 günde bir çiftçilerimizi ziyaret edip yardımcı oluyor. Gübreleme, ilaçlama ve hasat konularında çiftçilerimiz bilgilendirilmektedir."

Eymir Köyü Muhtarı Abdülkadir Gök ise, köydeki 7 bin dönüm alanda fıstık yetiştirdiklerini söyledi.

Köyde bulunan fıstık soyma fabrikasının bölge çiftçisine hizmet verdiğini belirten Gök, "Önceleri fıstık bakımı konusunda fazla bilgimiz yoktu. Bundan dolayı yanlış uygulamar vardı. Ancak şu anda almış olduğumuz bilgiler ile fıstık bakımını doğru yöntemlerle yapıyoruz." dedi.

Fıstık veriminin artırılması amacıyla çiftçilere eğitim
Fıstık veriminin artırılması amacıyla çiftçilere eğitim
Fıstık veriminin artırılması amacıyla çiftçilere eğitim
Fıstık veriminin artırılması amacıyla çiftçilere eğitim

Batman, Gercüş, Eymir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fıstık veriminin artırılması amacıyla çiftçilere eğitim - Son Dakika

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