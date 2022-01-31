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Batman'da fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Batman'da fotoğraf sergisi açıldı

31.01.2022 15:11
Batman'da fotoğraf sergisi açıldı

Batman'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfınca (KAHEV) fotoğraf sergisi açıldı.

Batman'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfınca (KAHEV) fotoğraf sergisi açıldı.

KAHEV tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, bölgede 3 yıldır yürütülen okul projelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Demet Orhan Başer, Türkiye genelinde devlet okullarına yönelik yürüttükleri destek projelerini anlattı.

Vakıf olarak 264 proje gerçekleştirdiklerini, bu projelerin 22'sini Batman'da yaptıklarını aktaran Başer, "Projelerimiz tamamen gelen bağışlar sayesinde yapılmaktadır." dedi.

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alışveriş, Batman, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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