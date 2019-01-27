Batman'da Fotoğraf ve Karikatür Sergisi
1 saat önce
Batman'da 28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağdurları İnisiyatifince sergi açıldı.
Batman'da 28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağdurları İnisiyatifince sergi açıldı.
28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağdurları İnisiyatifi Sözcüsü Hüseyin Olam, Atatürk Parkı yanındaki açık alanda düzenlenen serginin açılışında, 27 yıldır cezaevinde haksız yere tutuklu kalanlar bulunduğunu ifade ederek, "Mağduriyet yaşayan bu insanların durumlarını dile getirmek için resim ve karikatür sergisi açtık. Bir çoğunun ağır hastalıkları var. Bu mahkumlar içeride, aileleri de dışarıda mağdurlar. Bu mağduriyetlerin son bulmasını istiyoruz." dedi.
Olam, serginin 3 gün açık kalacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:26 Kaynak: AA
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