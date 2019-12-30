Batman'da "Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da 'Fuat Sezgin'i Anlamak' konulu konferans - Son Dakika

Batman'da "Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu konferans

6 saat önce

Batman'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Batman'da

Batman'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu konferans düzenlendi.

İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen konferansta konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, 2019 yılının "Fuat Sezgin" yılı olarak ilan edildiğini ifade ederek, Fuat Sezgin'in sadece 2019 yılından ibaret olmadığını söyledi.


"Fuat Sezgin ve onun gibi büyük alimleri birer fener gibi görmek lazım. Yolumuzu aydınlatan birer rehber olarak görmek lazım. Kendimizi birer rol modeli olarak görmek lazım." diyen Şahin, Sezgin'in eserleri ile yaşadığını aktardı.

Açılış konuşmasının ardından emekli Vali Adnan Yılmaz, "Bilimler Tarihi Dostu Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu sunum yaptı, Sezgin'in hayatıyla ilgili bilgi verdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fuat Sezgin, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'de kamuya binlerce personel alınacak! İşte kadrolar
Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:01 BANKAYI SOYDU, KAÇARKEN KAPIYA ÇANTA BIRAKIP 'BOMBA VAR' DEDİ-3 - Son Dakika
22:01 BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
22:00 ?????.. ??? ???? ????? ????? ??????? ????? ?????? ??? ????? - Son Dakika
22:00 Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Son Dakika
21:55 Kerkük'te Haşdi Şabi yandaşları ABD'yi protesto etti - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:03:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da "Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]