Son Dakika Haberleri: Batman'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı

Batman'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı

1 saat önce

Batman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Batman'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı, System.String[]

Batman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir mahallede fuhuş yaparak kazanç sağlayan kişi ve kişilerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda para karşılığında fuhuş yapan bir kadının bahse konu ikamette 2 erkek ile pazarlık yaptığı ve bir şahsın fuhuşa aracılık, yer temini ve imkan sağladığı belirlendi. Düzenlenen baskınlar kadın ve 3 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 1 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı
Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi Uyuşturucu operasyonunda "Ben içiciyim" diyen genç kız, yanındakileri ihbar etti Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 15:57:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]