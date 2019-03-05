Son Dakika Haberleri: Batman'da Fünyeyle Patlatılan Bomba Yüklü Araçla İlgili 2 Gözaltı

Batman'da Fünyeyle Patlatılan Bomba Yüklü Araçla İlgili 2 Gözaltı

53 dakika önce

Batman-Diyarbakır kara yolunda 4 yıl önce terk edilmiş halde bulunan ve fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili soruşturma kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı.

Batman'da Fünyeyle Patlatılan Bomba Yüklü Araçla İlgili 2 Gözaltı, System.String[]
Batman- Diyarbakır kara yolunda 4 yıl önce terk edilmiş halde bulunan ve fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili soruşturma kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 14 Ağustos 2015'te Batman-Diyarbakır kara yolundaki İl Jandarma Komutanlığı girişine patlatılmak üzere bırakılan, polis ekiplerince yapılan incelemede yüklü miktarda patlayıcı bulunduğu tespit edilerek fünyeyle patlatılan bomba yüklü otomobile ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu Kozluk ilçesinde tespit edilen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 300 kilogram bomba yüklü aracı Kozluk ilçesi kırsalından kent merkezine getirdiği tespit edilen terör örgütü PKK iş birlikçisi Ahmet Ö. ve Sabri Ö. yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Batman-Diyarbakır kara yoluna bırakılan otomobili fark eden polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada yüklü miktarda patlayıcı bulunduğunu belirlemiş, jandarma ve özel harekat ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi alması ve kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından, otomobildeki bomba fünyeyle kontrollü olarak infilak ettirilmişti.

Patlamanın etkisiyle savrulan otomobilin düştüğü mısır tarlasında yangın çıkmış, şarapnel parçaları bacağına isabet eden bir kişi yaralanmıştı. Mısır tarlasındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Diyarbakır, Batman, Güncel
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