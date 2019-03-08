Son Dakika Haberleri: Batman'da Fünyeyle Patlatılan Bomba Yüklü Araçla İlgili 2 Zanlı Tutuklandı

Batman'da Fünyeyle Patlatılan Bomba Yüklü Araçla İlgili 2 Zanlı Tutuklandı

2 saat önce

Batman-Diyarbakır kara yolunda 4 yıl önce terk edilmiş halde bulunan ve fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Batman'da Fünyeyle Patlatılan Bomba Yüklü Araçla İlgili 2 Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Batman- Diyarbakır kara yolunda 4 yıl önce terk edilmiş halde bulunan ve fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

14 Ağustos 2015'te Batman-Diyarbakır kara yolundaki İl Jandarma Komutanlığı girişine patlatılmak üzere bırakılan, polis ekiplerince yapılan incelemede yüklü miktarda patlayıcı bulunduğu tespit edilerek fünyeyle patlatılan bomba yüklü otomobile ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu Kozluk ilçesinde tespit edilen iki adrese 5 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

300 kilogram bomba yüklü aracı Kozluk ilçesi kırsalından kent merkezine getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Ahmet Ö. ve Sabri Ö, "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan tutuklandı.

Batman-Diyarbakır kara yoluna bırakılan otomobili fark eden polis ekipleri, araçta yüklü miktarda patlayıcı bulunduğunu belirlemiş, jandarma ve özel harekat ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi alması ve kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından, otomobildeki bomba fünyeyle kontrollü olarak infilak ettirilmişti.

Patlamanın etkisiyle savrulan otomobilin düştüğü mısır tarlasında yangın çıkmış, şarapnel parçaları bacağına isabet eden bir kişi yaralanmıştı. Mısır tarlasındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu Kozluk ilçesinde tespit edilen iki adrese 5 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü PKK işbirlikçisi 2 kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Jandarma, Diyarbakır, Batman, Güncel
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