Batman'da Fünyeyle Patlatılan Bomba Yüklü Araçla İlgili 2 Zanlı Tutuklandı

Batman- Diyarbakır
kara yolunda 4 yıl önce terk edilmiş halde bulunan ve fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
14 Ağustos 2015'te Batman-Diyarbakır kara yolundaki İl Jandarma
Komutanlığı girişine patlatılmak üzere bırakılan, polis ekiplerince yapılan incelemede yüklü miktarda patlayıcı bulunduğu tespit edilerek fünyeyle patlatılan bomba yüklü otomobile ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi
ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu Kozluk
ilçesinde tespit edilen iki adrese 5 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
300 kilogram bomba yüklü aracı Kozluk ilçesi kırsalından kent merkezine getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Ahmet Ö. ve Sabri Ö, "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan tutuklandı.
Batman-Diyarbakır kara yoluna bırakılan otomobili fark eden polis ekipleri, araçta yüklü miktarda patlayıcı bulunduğunu belirlemiş, jandarma ve özel harekat ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi alması ve kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından, otomobildeki bomba fünyeyle kontrollü olarak infilak ettirilmişti.
Patlamanın etkisiyle savrulan otomobilin düştüğü mısır tarlasında yangın çıkmış, şarapnel parçaları bacağına isabet eden bir kişi yaralanmıştı. Mısır
tarlasındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu Kozluk ilçesinde tespit edilen iki adrese 5 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü PKK
işbirlikçisi 2 kişi gözaltına alınmıştı.