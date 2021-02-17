Gara şehitleri için lokma dağıtıldı - Son Dakika

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Batman'da, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı ile harekat sırasında şehit olan 3 asker için lokma dağıtıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen programda şehitler için dua edildi, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.