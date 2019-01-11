Son Dakika Haberleri: Batman'da Gasp İddiası

Batman'da Gasp İddiası

39 dakika önce

Batman'da İrlandalı turistin parasını gasbettikleri öne sürülen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Batman'da Gasp İddiası, System.String[]
Batman'da İrlandalı turistin parasını gasbettikleri öne sürülen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İddiaya göre, dün akşam merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki arkadaşının evine giden İrlandalı Claudia J'nin parası, eve gelen maskeli 5 kişi tarafından gasbedildi.

Arkadaşı ile polis merkezine giden kadın turist şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin S.E, B.U, A.Y, A.Y. ve İ.K. olduğunu tespit etti.

Zanlılar, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise cezaevine gönderildi.

Gasbedilen 2 bin 200 lira, Claudia J'ye teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Polis, Bahçelievler Mahallesi, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı Erdoğan'ı Ziyaret Ettiği İçin Eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na Oğlu Destek Verdi: İşte Bu Yüzden Liderimsin Baba
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 14:56:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Gasp İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]