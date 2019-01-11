Batman'da Gasp İddiası

Batman'da İrlandalı turistin parasını gasbettikleri öne sürülen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Batman'da İrlandalı turistin parasını gasbettikleri öne sürülen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



İddiaya göre, dün akşam merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki arkadaşının evine giden İrlandalı Claudia J'nin parası, eve gelen maskeli 5 kişi tarafından gasbedildi.



Arkadaşı ile polis merkezine giden kadın turist şikayetçi oldu.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin S.E, B.U, A.Y, A.Y. ve İ.K. olduğunu tespit etti.



Zanlılar, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise cezaevine gönderildi.



Gasbedilen 2 bin 200 lira, Claudia J'ye teslim edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı

Erdoğan'ı Ziyaret Ettiği İçin Eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na Oğlu Destek Verdi: İşte Bu Yüzden Liderimsin Baba