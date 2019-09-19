Son Dakika Haberleri: Batman'da Gaziler Günü etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da Gaziler Günü etkinliği

49 dakika önce

Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile etkinlik gerçekleştirildi.

Batman'da Gaziler Günü etkinliği, System.String[]

Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile etkinlik gerçekleştirildi.


Valilik bahçesinde düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak, Emniyet Müdürü M. Ali Kaplan, gaziler ve kamu kurum müdürleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin Kıbrıs gazisi Mehmet Güneştekin yaptığı konuşmada, tarihte şehitlik ve gazilik onurunun olduğunu insanların da bu onurlara kavuşma, vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı ve kutsal değerler için yaşadığını söyledi.


Program sonunda Vali Şahin, gazilerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyip çözümü için not aldı. - BATMAN

19 Eylül Gaziler Günü, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk yerel Kürtçe dizi Şekirok büyük ilgi gördü
İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:23:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Gaziler Günü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]