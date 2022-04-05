Batman'da geçen ay 736 asayiş olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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Batman'da geçen ay 736 asayiş olayı aydınlatıldı

05.04.2022 16:10
Batman'da geçen ay 736 asayiş olayı aydınlatıldı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan çalışmalar kapsamında 736 asayiş olayı aydınlatıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan çalışmalar kapsamında 736 asayiş olayı aydınlatıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "Hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama, genel güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması, cinsel taciz ve cinsel saldırı" gibi suçlar kapsamında 736 olay aydınlatıldı, suçlarla ilgili 89 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 11 tabanca, 111 fişek, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı silah, 3 motosiklet, otomobil, 2 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 2 fotoğraf makinesi, 24 kilogram bakır kablo, su dalgıç pompası, 7 bıçak ve 318 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adli mercilerce haklarında yakalama kararı bulunan 165 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, kayıp olarak aranan 40 kişiden 37'si bulundu.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da geçen ay 736 asayiş olayı aydınlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da geçen ay 736 asayiş olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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