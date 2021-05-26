Batman'da geçen yıl 12 bin 921 bebek dünyaya geldi - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2020 yılı doğum istatistikleri bültenini paylaştı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre 2020 yılında Batman'da canlı doğan bebek sayısı 12 bin 921 oldu.

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız olarak dünyaya geldi. Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubu boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Türkiye için 2020 yılında 1,76 çocuk oldu. 2020 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,71 çocuk ile Şanlıurfa olurken, 3,22 çocuk ile Şırnak 2. sırada, 2,88 çocuk ile Siirt 4. sırada, 2,76 çocuk ile Mardin 6. sırada, 2,55 çocuk ile Batman 9. sırada yer aldı. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.

Batman'da kaba doğum hızı binde 21

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen doğum sayını ifade eden kaba doğum hızı Batman'da 2020 yılında binde 21 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise kaba doğum hızı, 2020 yılında binde 13,3 olarak gerçekleşti. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu. Binde 25,2 ile Şırnak 2. sırada, binde 23 ile Siirt 3. sırada, binde 22,3 ile Mardin 6. sırada ve binde 21 ile Batman 9. sırada yer aldı. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,5 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,8 ile Edirne, binde 8,9 ile Kastamonu, Karabük ve Giresun izledi.

İlk doğumunu 2020 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı Batman'da 25,6 olurken bu değer Türkiye için 26,5 olarak gerçekleşti. - BATMAN