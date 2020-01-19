Son Dakika › Güncel › Batman'da geçen yıl 2 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika
Batman'da geçen yıl 2 ton esrar ele geçirildi
15 dakika önce
Batman'da geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 2 ton esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Batman'da geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 2 ton esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kararlı mücadelesi sonucu 2019 yılı içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 287 operasyon düzenlendi.
Operasyonlar sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ton esrar, 1 kilo 654 gram eroin, 32 kilo 437 gram sentetik uyuşturucu, 38 gram kokain, 736 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan 409 zanlıdan 100'ü tutuklandı.
Son Dakika Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı! İngiltere yasak ilişki rezaletini konuşuyor! Gardiyan, uyuşturucu baronuyla birlikte oldu Boğazındaki dövmede "Burayı kesin" yazan şahıs, cam parçalarının boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı