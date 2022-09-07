Batman'da silahlı saldırıya karışan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Batman'da silahlı saldırıya karışan iki şüpheli yakalandı

07.09.2022 15:30
Batman'da silahlı saldırıya karışan iki şüpheli yakalandı

Batman'da geçtiğimiz ay biri kadın 2 kişinin silahla yaralanmasına sebep olan saldırganlar yakalandı.

Batman'da geçtiğimiz ay biri kadın 2 kişinin silahla yaralanmasına sebep olan saldırganlar yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos günü Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen silahlı yaralama olayında H.Y. isimli şahıs ve olaydan bağımsız H.K. isimli kadın şahsın ateşli silah ile yaralandığı hatırlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde olayı gerçekleştirerek kaçan şüpheli şahısların Y.A. ve M.B. isimli şahıslar olduklarının tespit edildiği bildirildi. Olayın firari şüphelisi M.B. isimli şahsın 25 Ağustos günü yakalandığı, bir evde saklanan diğer şüpheli Y.A. isimli şahsın ise 1 Eylül günü yapılan operasyon sonucu olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandığı belirtildi.

Adli makamlara sevk edilen Y.A. ve M.B. isimli şahıslardan M.B.'nin serbest bırakıldığı, Y.A.'nın ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da silahlı saldırıya karışan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da silahlı saldırıya karışan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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