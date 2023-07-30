Batman'da genç cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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Batman'da genç cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

30.07.2023 13:35

Batman'da 22 yaşındaki bir genç, Gülistan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan genç ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Batman'da bir genç cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

BATMAN - Batman'da 22 yaşındaki genç, cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu.

Alınan bilgilere göre, Gülistan Caddesi'nde 22 yaşındaki F.U., henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan genç, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 kurşun isabet eden F.U., ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç ameliyata alındı.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Gülistan Caddesi, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da genç cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika


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