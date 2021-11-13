Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

Yıldırım, "2021 yılının Türkiye Afet Eğitim yılı ilan edildi"

BATMAN - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tüm Türkiye'yi dolaşarak toplumda deprem bilincini artırmak ve afet farkındalığı kazandırmak amacıyla yola çıkardığı Gezici Deprem Simülasyon tırı Batman'a geldi.

Turgut Özal Bulvarı'nda vatandaşların ziyaretine açılan tırda minik öğrenciler ve vatandaşlar deprem simülasyonu ile depremi birebir yaşadı. Öğrencilere, AFAD görevlileri tarafından deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan AFAD Eğitim Uzmanı Hüseyin Yıldırım, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim yılı ilan edildiğini söyledi. Yıldırım, "2021 yılı Afet eğitim yılı olarak belirlendi. Pandemiden kaynaklı eğitimlerimizin bir bölümünü yüz yüze yapmaktan kaçındık. Çevrimiçi görüntülü konuşma şeklinde eğitimlerimizi sürdürdük. Ancak okulların açılmasıyla birlikte biz yüz yüze eğitimlerimize başladık. Bu yüz yüze eğitimlerimizin içerisinde gönüllülerimizin eğitimleri var. Bunlardan 5 grubun eğitimlerini tamamladık. 6. grubu önümüzdeki hafta pazartesi başlayacağız eğitime. Afet simülasyon tırında eğitim çalışmamızın, etkinliğimizin bir parçası. Bu tırı biz ilk önce Kozluk ilçemizde konuşlandırdık. Oradaki kaymakamlık aracılığıyla ilçe milli eğitimin öğrencileri tırımızı ziyaret etti. Sonrasında bu tırı biz Beşiri'de konuşlandırdık. Aynı uygulama Beşiri ilçemizde de devam etti. Dün bu tırı hizmete açtık. Bugün ve yarın toplam 3 gün bu tır merkezde hizmet verecek. Amaç farkındalık oluşturmak. Sadece öğrencilere yönelik bir çalışma değil bu. Sivil toplum, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, odalar, kamu çalışanları kısacası bütün vatandaşlarımız bu etkinliği yakından görmeli ve bir şekilde farkındalık oluşmalı" diye konuştu.

Deprem simülasyon tatbikatına katılan Bünyamin Aydın ise "Tatbikat falan da yaptık. Yani güzel bir uygulama, herkese tavsiye ediyorum. Mesela gerçek bir depremde olduğumuz gibi aynı şeyi yaşadık. Deprem sırasında nasıl yapmamız gerektiğini nasıl korunmamız gerektiğini, hasta falan varsa yardım etmemiz gerektiğini sabitlenmiş bir masanın herhangi bir koltuk falan sağlam bir eşyanın altında saklanmamız gerektiğini, kendimizi kapatmamız gerektiğini önce başımızı korumamız işte deprem esnası bittikten sonra önce bir kalkıp kendimizi kontrol etmemiz sonra evde varsa afet veya ilk yardım çantasına ulaşmamız işte içeride telefon olur dışarıdakilere ses verecek bir düdük falan bir tür eşya olması lazım. Çantanın içerisinde ilaç, su yemek olması lazım" dedi.