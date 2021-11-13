Üye Girişi
Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

13.11.2021 03:03

Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi Yıldırım, "2021 yılının Türkiye Afet Eğitim yılı ilan edildi" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tüm Türkiye'yi dolaşarak toplumda deprem bilincini artırmak ve afet farkındalığı kazandırmak amacıyla yola çıkardığı...

Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

Yıldırım, "2021 yılının Türkiye Afet Eğitim yılı ilan edildi"

BATMAN - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tüm Türkiye'yi dolaşarak toplumda deprem bilincini artırmak ve afet farkındalığı kazandırmak amacıyla yola çıkardığı Gezici Deprem Simülasyon tırı Batman'a geldi.

Turgut Özal Bulvarı'nda vatandaşların ziyaretine açılan tırda minik öğrenciler ve vatandaşlar deprem simülasyonu ile depremi birebir yaşadı. Öğrencilere, AFAD görevlileri tarafından deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan AFAD Eğitim Uzmanı Hüseyin Yıldırım, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim yılı ilan edildiğini söyledi. Yıldırım, "2021 yılı Afet eğitim yılı olarak belirlendi. Pandemiden kaynaklı eğitimlerimizin bir bölümünü yüz yüze yapmaktan kaçındık. Çevrimiçi görüntülü konuşma şeklinde eğitimlerimizi sürdürdük. Ancak okulların açılmasıyla birlikte biz yüz yüze eğitimlerimize başladık. Bu yüz yüze eğitimlerimizin içerisinde gönüllülerimizin eğitimleri var. Bunlardan 5 grubun eğitimlerini tamamladık. 6. grubu önümüzdeki hafta pazartesi başlayacağız eğitime. Afet simülasyon tırında eğitim çalışmamızın, etkinliğimizin bir parçası. Bu tırı biz ilk önce Kozluk ilçemizde konuşlandırdık. Oradaki kaymakamlık aracılığıyla ilçe milli eğitimin öğrencileri tırımızı ziyaret etti. Sonrasında bu tırı biz Beşiri'de konuşlandırdık. Aynı uygulama Beşiri ilçemizde de devam etti. Dün bu tırı hizmete açtık. Bugün ve yarın toplam 3 gün bu tır merkezde hizmet verecek. Amaç farkındalık oluşturmak. Sadece öğrencilere yönelik bir çalışma değil bu. Sivil toplum, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, odalar, kamu çalışanları kısacası bütün vatandaşlarımız bu etkinliği yakından görmeli ve bir şekilde farkındalık oluşmalı" diye konuştu.

Deprem simülasyon tatbikatına katılan Bünyamin Aydın ise "Tatbikat falan da yaptık. Yani güzel bir uygulama, herkese tavsiye ediyorum. Mesela gerçek bir depremde olduğumuz gibi aynı şeyi yaşadık. Deprem sırasında nasıl yapmamız gerektiğini nasıl korunmamız gerektiğini, hasta falan varsa yardım etmemiz gerektiğini sabitlenmiş bir masanın herhangi bir koltuk falan sağlam bir eşyanın altında saklanmamız gerektiğini, kendimizi kapatmamız gerektiğini önce başımızı korumamız işte deprem esnası bittikten sonra önce bir kalkıp kendimizi kontrol etmemiz sonra evde varsa afet veya ilk yardım çantasına ulaşmamız işte içeride telefon olur dışarıdakilere ses verecek bir düdük falan bir tür eşya olması lazım. Çantanın içerisinde ilaç, su yemek olması lazım" dedi.

Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi
Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi
Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi
Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

Türkiye, Batman, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız 00:49 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı 00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum 23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu 22:24 Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu 21:02 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 18:27 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor 14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor

Son Dakika Haberleri
01:02 Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli
00:48 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız
00:28 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü
00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı
00:04 Son kırmızı il de kategori değiştirdi! Artık 3 renkli korona haritasına geçtik
00:02 Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi
23:49 Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, alınan cevap şaşkınlık yarattı: Yasağım var
23:36 Barcelona, Dani Alves'i resmen renklerine bağladı! Efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü
23:34 Haberler.com'a özel açıklama yapan AK Partili Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Şüphe etmiyorum
23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum
Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli         
01:03
Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü         
00:29
Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi         
00:03
Doların 10 lirayı geçtiğini görenler sosyal medyadan tepki gösterdi! Paylaşımlar arka arkaya yapıldı Doların 10 lirayı geçtiğini görenler sosyal medyadan tepki gösterdi! Paylaşımlar arka arkaya yapıldı         
23:05
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor         
15:21
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 03:09:19. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement