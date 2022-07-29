Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak can verdi - Son Dakika
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Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak can verdi

29.07.2022 19:13
Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak can verdi

Batman'da girdiği trafodan elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 10 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Batman'da girdiği trafodan elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 10 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Samanyolu Caddesi üzerindeki 100.Yıl Ortaokulu bahçesinde bulunan trafo içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede hayatını kaybeden V.A.D. (30) isimli şahsın üzerinde ve çevresinde kablo kesmek için kullanılan pense, makas, tornavida vb. malzemeler bulundu. Kabloları keserken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tahmin edilen şahsın çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Karşıyaka, Batman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak can verdi - Son Dakika
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