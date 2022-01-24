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Batman'da gölette 20 santimlik buz tabakası oluştu - Son Dakika

Batman'da gölette 20 santimlik buz tabakası oluştu

24.01.2022 21:59

Batman'da gölette 20 santimlik buz tabakası oluştuBATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağışlar ve soğuk hava nedeniyle Kırkat Gölet'inde 20 santim kalınlığında buz tabakası oluştu.

Batman'da gölette 20 santimlik buz tabakası oluştu

BATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağışlar ve soğuk hava nedeniyle Kırkat Gölet'inde 20 santim kalınlığında buz tabakası oluştu.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan ve 1985 yılında sulama amacıyla yapılan gölette yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Göz alıcı mavisi manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Gercüş Kırkat Gölet'inde vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

Gölette fotoğraf çeken vatandaşlardan Mehmet Öner, yeğenleriyle gölette gezmek için geldiklerini söyledi. Kırkat Gölet'inin buz tuttuğunu, fotoğraf çektiklerini belirten Öner, "Çocuklar eğlensin diye geldik. Manzara çok güzel, gölettimiz tamamen buz tutmuş, daha öncede de buz tutuyordu. Geçtiğimiz senelerde sadece kenarları buz tutuyordu. Bu sene farklı oldu, tamamen buz tuttu" dedi.

Batman'da gölette 20 santimlik buz tabakası oluştu
Batman'da gölette 20 santimlik buz tabakası oluştu
Batman'da gölette 20 santimlik buz tabakası oluştu

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Gercüş, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'da gölette 20 santimlik buz tabakası oluştu - Son Dakika
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