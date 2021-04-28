Gönüllü bisikletçiler ramazan ayında iyiliğe pedal çeviriyor - Son Dakika

Batman Bisiklet Topluluğu (BATBİT) üyeleri, ramazan ayında gönüllü olarak Türk Kızılay Aşevi'nde pişen yemekleri, bisiklet kullanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

BATBİT üyeleri, 3 yıldır her ramazan ayında "iyiliğe pedalla" sloganıyla Türk Kızılay Batman Şubesi'ne ait aşevinde ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iftarlıkları dağıtıyor.

Aşevinde hazırlanan sıcak yemekleri teslim aldıktan sonra kentin en ücra köşelerine kadar giderek, belirlenen adreslerde yemekleri dağıtan gönüllüler arasında öğretmen, esnaf, ev kadını ve öğrenci gibi farklı gruplardan insanlar yer alıyor.

50 aileye sıcak yemek

BATBİT gönüllülerinden Feridun Kartal, AA muhabirine, 4 yıldır Batman'da sosyal ve sportif faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 40 kişiden oluşan üyelerle 3 yıldır Türk Kızılay ile iftar yemeği dağıttıklarını anlatan Kartal, her gün bisikletleriyle 50 aileye sıcak yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin süreceğini bildiren Kartal, "Sadece Kızılay ile birlikte değil diğer platformlarla da beraber çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız insanlara sporla iyiliği de bulaştırmak. İyilik kesinlikle bulaşıcıdır. Bunu sloganımız haline getirdik. Biz de iyiliğe pedalla diyoruz." diye konuştu.

Ahmet Ekin de gönüllülük esasıyla yola çıktıklarını, yardımlaşma etkinliği kapsamında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdıklarını ve bu sayede ihtiyaç sahibi ailelerin gönüllerine dokunduklarını kaydetti.

"İyiliği herkese bulaştırmaya çalışıyoruz"

Gönüllülerden Hüseyin Mercimekçi ise sınıf öğretmeni olduğunu ve 8 yıldır bisiklet kullandığını anlattı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını bildiren Mercimekçi, "Yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak iyiliği herkese bulaştırmaya çalışıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Furkan Şakar ise 2014'ten bu yana profesyonel olarak bisiklet kullandığını bildirerek, başkalarına da örnek olmak için bu çalışmayı yürüttüklerini aktardı.