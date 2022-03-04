Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor

04.03.2022 09:43

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Petrolkent Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında köyleri gezerek dezavantajlı çocuklar için etkinlikler düzenliyor.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Petrolkent Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında köyleri gezerek dezavantajlı çocuklar için etkinlikler düzenliyor.

Gönüllüler ve gençlik liderleri, kırsaldaki çocuklara yönelik çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlemek amacıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında, son bir yılda18 köye giderek yaklaşık 8 bin çocukla buluştu.

Beşiri ilçesi Yaylıca köyüne de giden gençler, okul bahçesinde düzenledikleri etkinlikte çocuklarla ip atladı, halat çekti, çuval yarışı yaptı, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

Çocuklar, gönüllü ağabey ve ablalarıyla keyifli saatler geçirdi.

Proje kapsamında öğrencilere kırtasiye yardımı da yapıldı.

"Gönüllerine dokunabildiysek ne mutlu bize"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mehmet Çiftçi, AA muhabirine, projeyle kırsalda yaşayan dezavantajlı çocuklara ulaştıklarını, onları eğlendirmek istediklerini söyledi.

Çiftçi, projeyle merkezi çocukların ayağına götürdüklerini belirterek, "Öğrenciler çeşitli faaliyet ve etkinliklere katıldı. Onların gönüllerine dokunabildiysek ne mutlu bize. Merkezde gönüllü arkadaşlarımıza, gençlik liderlerine bu faaliyetlerde bulundukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklar eğlenceli bir gün geçiriyor

Petrolkent Gençlik Merkezinde antrenörlük yapan Neriman Çetin de çocukların etkinlikler sayesine çok eğlendiğini ve unutulmaz bir gün geçirdiğini anlatarak, "Amacımız çocukların kalplerine dokunmak." dedi.

Gönüllü gençlerden Tuba Özdemir, proje kapsamında köyleri gezerek çocuklarla sportif ve kültürel faaliyetler yaptıklarını dile getirdi.

Gençlerden Nuray Okçu, köyde çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Amacımız çocukların kalplerine dokunmak, duygusal zekayı geliştirmek, empati kurmak, etkili iletişim becerilerini kazandırmak." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Ecrin Angin ise köylerinde ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyleyerek, "Arkadaşlarımızla oyunlar oynadık, ip atladık, halat çektik, yüzümüzü boyadık. Yeniden gelmelerini istiyoruz. Çok mutlu olduk. Bize moral verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor
Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor
Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor
Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor
Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor
Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor
Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor
Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor

YORUMLAR
500
Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor SANKO Okulları il üçüncüsü ve dördüncüsü oldu SANKO Okulları il üçüncüsü ve dördüncüsü oldu

oyunlar, gençlik, Beşiri, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Ukrayna'ya yardım elini Türkiye de uzatıyor! 2 tır yola çıktı
10:41 Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!
10:35 Bacağına çay döküldü, 20 bin TL tazminat kazandı
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Perili, cinli, hayaletli, lanetli dediler: İzmir'in Lübbey köyünün başı Youtuber'larla dertte!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Gönüllü gençler, kırsaldaki çocukları etkinliklerle buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement