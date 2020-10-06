Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor - Son Dakika

Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde bir grup öğretmenin gönüllü olarak başlattığı, ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve bir boya firmasının da destek verdiği 'Köy okullarını boyatıyoruz' projesinde hedef 20 köy okulunu boyatmak.

Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor, System.String[]

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde bir grup öğretmenin gönüllü olarak başlattığı, ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve bir boya firmasının da destek verdiği 'Köy okullarını boyatıyoruz' projesinde hedef 20 köy okulunu boyatmak. Gönüllü ekibin başındaki öğretmen Murat Işık, pandemi nedeniyle öğrencilerinden uzak olmalarını, köy okullarını boyayarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kozluk ilçesinde bulunan Çayhan İlk ve Ortaokulu Müdürü Murat Işık ve bir grup gönüllü öğretmenin başlattığı 'Köy okullarını boyatıyoruz' projesi, büyüyerek devam ediyor. Ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve bir boya firmasının da boya desteği verdiği projede, ilçeye bağlı Yayalar köyü Okçular mezrasındaki ilkokul binası boyandı, ön cephesine de öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla 'tetris' oyunu şekli verildi. 25 kişilik gönüllü ekibin hedefi, ilçeye bağlı 20 köy okulunu boyayarak eğitime hazır hale getirmek. Ekibin başındaki Murat Işık, öğretmenler olarak pandemi nedeniyle öğrencilerinden uzak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, "Fakat bu uzaktan eğitim döneminde köy okullarına faydalı olabilmek adına gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla birlikte eskimiş ve boya ihtiyacı olan köy okullarını, bulduğumuz desteklerle renklendiriyoruz. Amacımız yüz yüze eğitim başladığında öğrencilerimizin temiz ve rengarenk sınıflarında eğitime başlamalarıdır. Aynı zamanda köy okullarındaki öğretmenlerinin yalnız olmadığını, her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" dedi.

'DEĞİŞİM ÖĞRETMENLE GELİR'Hedeflerinin 20 köy okulunu boyatmak olduğunu ifade eden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu okullarımızın boyamasında sanatçı Ahmet Güneştekin ve bir boya firması destek sağlayacak. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şu anda 25 kişilik bir ekibiz. Müsait olan arkadaşlarımızla boyamızı alıp, okulları boyatıyoruz. Bu sayı her geçen gün daha da artıyor. Öğretmenlerin boya yaptığını gören diğer meslektaşlarımız da bu çalışma grubuna katılmak istiyor. Bu bizi daha çok mutlu ediyor. Çünkü biz değişimin öğretmenle başladığına inanıyoruz. İlçedeki tüm öğretmenlerin projeden etkilendiğini görüyoruz ve bize destek sağlıyorlar. Tam da istediğimiz olay budur. Projemize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor. Okulların boya ihtiyacı listesini onlara danışarak hazırlıyoruz."'ÖĞRETMENLERİN HAKKI ÖDENMEZ'Okçu mezrasında oturan Yayalar köyü muhtarı Mehmet Zeki Karataş ise 5 yıl aradan sonra ilk kez okul binasının boyandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretmen grubuna gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizim köyün öğretmeni okula ilk geldiğinde okulun görünümünden şikayetçiydi. Ancak okulumuz boyandıktan sonra yeni bir yüze kavuştu. Öğretmenimiz geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaşacak. Gerçekten bu öğretmenlerin hakkı ödenmez. Bu oluşuma destek verenlere de çok teşekkür ederim."


Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor
Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor

Ahmet Güneştekin, Ressam, Kozluk, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor - Son Dakika

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