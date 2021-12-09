BATMAN'DA GÜNLERDİR KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLERİ AFAD KURTARDI - Son Dakika

BATMAN'DA GÜNLERDİR KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLERİ AFAD KURTARDI

BATMAN'ın Sason ilçesinde 4 gün, Kozluk ilçesinde ise 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan toplam 5 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde 4 gün, Kozluk ilçesinde ise 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan toplam 5 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sason ilçesi Dereköy köyünde 4 gündür 200 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan Muzaffer Çetinbaş'a ait 2 keçi ile Kozluk ilçesi Yenidoğan köyünde 300 metre yükseklikteki kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan 3 keçinin kurtarılması için AFAD'a haber verildi. Ekipler, geldikleri bölgelerde kayalıklara çıktı. Sarkıttıkları iplerle keçilerin yanlarına giden ekipler, keçileri alıp güvenli bölgeye bıraktı. Muzaffer Çetinbaş, keçilerini kayalıklardan alan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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