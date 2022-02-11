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Batman'da günü birlik dairelere fuhuş operasyonu: 53 bin 572 TL ceza uygulandı - Son Dakika

Batman'da günü birlik dairelere fuhuş operasyonu: 53 bin 572 TL ceza uygulandı

11.02.2022 14:49
Batman'da günü birlik dairelere fuhuş operasyonu: 53 bin 572 TL ceza uygulandı

Batman'da, günü birlik kiralanan dairelere polis tarafından yapılan baskında biri yabancı uyruk olmak üzere 4 kişiye toplam 4 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.

Batman'da, günü birlik kiralanan dairelere polis tarafından yapılan baskında biri yabancı uyruk olmak üzere 4 kişiye toplam 4 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Kültür ve GAP Mahallesinde bulunan, günübirlik dairelere yaptığı baskında fuhuş yaptıkları belirlenen biri yabancı uyruk olmak üzere 4 kişiye toplam 4 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.

Daireleri kiraya veren 2 kişi ise fuhuşa yer temin etmekten adli işlem yapıldı. İkametlerin 3 ay süre ile mühürlenmesi için gerekli işlemler başlatılarak günübirlik dairelerin KBS'ye kaydı olmadığı için toplam 53 bin 572 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. - BATMAN

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Türk Lirası, Para Cezası, Batman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da günü birlik dairelere fuhuş operasyonu: 53 bin 572 TL ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da günü birlik dairelere fuhuş operasyonu: 53 bin 572 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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