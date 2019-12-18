Batman'da güvenlik korucularına hizmet içi seminer eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da güvenlik korucularına hizmet içi seminer eğitimi verildi - Son Dakika

Batman'da güvenlik korucularına hizmet içi seminer eğitimi verildi

6 saat önce

Batman Valiliği tarafından kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri verildi.

Batman'da güvenlik korucularına hizmet içi seminer eğitimi verildi, System.String[]

Batman Valiliği tarafından kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri verildi.


Batman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Batman Valisi Hulusi Şahin, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Güvenlik Korucuları Daire Başkan Vekili Mithat Can Kutluca, Güvenlik Korucuları Şube Müdürü vekili Meltem Tekinkuruoğlu ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ile çok sayıda korucu katıldı.


Burada konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, terör örgütüne karşı verilen mücadelenin hak, hukuk ve batıla karşı yapılan bir mücadele olduğunu söyledi. Vali Şahin, "Bu mücadelede korucularımız doğru yerde hakkın, hukukun, devletin, vatanın, bayrağın tarafında yer aldılar ve yılardır hiç yılmadan boyun eğmeden dimdik memleketin her köşesinde dağında tepesinde aslanlar gibi mücadele veriyorlar. Mereto dağının bir köyüne doğru giderken gördüğüm ay yıldızlı bayraktan gurur duyuyorum ve gözlerim yaşarıyor. Biliyorum ki o bayrağı diken korucudur ya da korucu ailesidir ve o bayrağın orada dalgalanmasının da ana teminatı siz kıymetli korucularımızsınız. Bugünkü hizmet içi eğitimde sizin duygularınızı daha da sağlamlaştırmak, görev bilincinizi daha da geliştirmek, bu kutlu hizmet sırasında yardımcı olacak manevi doneleri sizinle paylaşabilmektir. Örgüt biterse korucular işsiz kalır, örgüt çekilirse korucuları devlet işten atar diye söylemler var, böyle bir şeyin olması mümkün mü? Bir kere suç biter mi terör biter başka bir dert başlar bizim her zaman jandarmamıza, polisimize, askerimize devlet olmanın gereği olarak ihtiyacımız var. İnşallah bu terör örgütünü bitireceğiz çok kısa bir zaman kaldı. Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu büyük mücadelesi ile beraber onun liderliğinde biz çok kısa süre içerisinde örgütü bitireceğiz. Ondan sonrada siz değerli korucularımız yeni görevlerle yeni unvanlarla devam edeceğiz" dedi.


Daha sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğü Güvenlik Korucuları Daire Başkan Vekili Mithat Can Kutluca, Güvenlik Korucuları Şube Müdür Vekili Meltem Tekinkuruoğlu ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın birer konuşma yaptı.


Program, güvenlik korucularının sorun ve taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi. - BATMAN

Batman Valiliği, Mithat Can, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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