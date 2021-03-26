Batman'da hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Batman'da hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
26.03.2021 11:11
Batman'da 2 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Batman'da 2 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çarşı Mahallesi Raman Caddesi'nde 23 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan O.C. hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.
Hakkında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" ile "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen O.C. gözaltına alındı.
O.C. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti