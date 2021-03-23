Batman'da hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Batman'da 2 ayrı suçtan hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Korik Mahallesi'nde 19 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan N.K. hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.
Hakkında "kamu görevlisi veya memurun resmi belgede sahtecilik" ile "zimmet" suçlarından toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen N.K. gözaltına alındı.
N.K, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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