Batman'da hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hakkında "kamu görevlisi veya memurun resmi belgede sahtecilik" ile "zimmet" suçlarından toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen N.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Korik Mahallesi'nde 19 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan N.K. hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

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