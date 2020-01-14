Batman'da hakkında 30 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika

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Batman'da hakkında 30 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
6 saat önce
Batman'da hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:48 Kaynak: AA
Batman'da hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. yakalanarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. cezaevine gönderildi.
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