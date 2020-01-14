Batman'da hakkında 30 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da hakkında 30 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika

Batman'da hakkında 30 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

6 saat önce

Batman'da hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Batman'da hakkında 30 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı, System.String[]

Batman'da hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. cezaevine gönderildi.

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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