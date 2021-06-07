Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün yakalandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetimler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Denetimlerde haklarında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.T, 12 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan M.G, 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.S, 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan C.D, 12 yıl hapis cezası bulunan T.Y, 10 yıl hapis cezası bulunan V.A, 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.B. ve 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.G, polis ekiplerince yakalandı." ifadesine yer verildi. Açıklamada, hükümlülerin adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Son Dakika

Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var

Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu

Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu

Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı