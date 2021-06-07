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Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı

07.06.2021 11:05
Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı, System.String[]

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Denetimlerde haklarında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.T, 12 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan M.G, 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.S, 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan C.D, 12 yıl hapis cezası bulunan T.Y, 10 yıl hapis cezası bulunan V.A, 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.B. ve 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.G, polis ekiplerince yakalandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hükümlülerin adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Batman, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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