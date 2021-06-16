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Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

16.06.2021 10:09
Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı, System.String[]

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Haziran'da hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ve 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.

Açıklamada, hükümlülerin adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Haziran, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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