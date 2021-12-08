Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Suçeken Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması, bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E'nin yakalandığı belirtildi.

V.E'nin jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildiği kaydedildi.