Batman'da düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 3-10 Mayıs'ta çalışma yapıldı.
Düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık", "yağma", "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı - Son Dakika