Son Dakika Haberleri: Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı

Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı

1 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalandı.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 9 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ç. isimli şahıs ve hırsızlık, mala zarar verme suçundan aranan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. isimli şahsın 10 Ekim günü yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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