Son Dakika Haberleri: Batman'da haklarında yakalama kararı olan 5 zanlı gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Batman'da haklarında yakalama kararı olan 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Batman'da haklarında yakalama kararı olan 5 zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Batman'da çeşitli suçlardan dolayı haklarında yakalama kararı bulunan 5 zanlı tutuklandı.

Batman'da haklarında yakalama kararı olan 5 zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Batman'da çeşitli suçlardan dolayı haklarında yakalama kararı bulunan 5 zanlı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında 14 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. T, 5 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasına bulunan F.T, 2 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E, 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E. ile hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E'nin yakalanması için eş zamanlı çalışma başlatıldı.


Adreslerine düzenlenen operasyonda yaklanan C.T, F.T, O.E, V.E ile K.E emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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