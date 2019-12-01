Batman'da haklarında yakalama kararı olan 5 zanlı gözaltına alındı

Batman'da çeşitli suçlardan dolayı haklarında yakalama kararı bulunan 5 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında 14 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. T, 5 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasına bulunan F.T, 2 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E, 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E. ile hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E'nin yakalanması için eş zamanlı çalışma başlatıldı.



Adreslerine düzenlenen operasyonda yaklanan C.T, F.T, O.E, V.E ile K.E emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.