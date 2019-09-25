Batman'da halk günü toplantısı

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, parti binasında düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Halk gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Gür, vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerini dinledi.

Gür, toplantıda vatandaşları dinlediklerini, halkın yanında olmayı büyük bir şevkle sürdüreceklerini söyledi.

Ak kadrolarla birlikte Batman için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Gür, şöyle konuştu:

"Bu tür toplantılarla bir eksik varsa bunu bizzat yerinde görüp tespit ederek çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Vatandaşlarımızın şehrimizde yapılan çalışmalar hakkındaki görüşlerini de öğrenmiş oluyoruz. Vatandaşımızın sorunlarını da kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Milletin dertleriyle dertlenmek, sorunlarına çare üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. AK Parti olarak vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmayı da büyük bir şevkle sürdüreceğiz. Biz bu milletin efendisi değiliz, bu milletin hizmetkarıyız."

Vatandaşlar ise yapılan uygulamadan dolayı memnun olduklarını belirterek, toplantı için AK Parti yetkililerine teşekkür etti.