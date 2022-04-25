Batman'da halk otobüslerine saldıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da halk otobüslerine saldıran şüpheliler yakalandı

25.04.2022 13:45
Batman'da halk otobüslerine saldıran şüpheliler yakalandı

Batman'da halk otobüslerine saldırıp camlarını kıran şüpheli 9 çocuk yakalandı.

Batman'da halk otobüslerine saldırıp camlarını kıran şüpheli 9 çocuk yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman Belediye Başkanlığına ait 3 halk otobüsünün, 5-12 Nisan tarihlerinde Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı üzerinde, camlarının kırılması olayını gerçekleştiren şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Halk otobüslerinin camlarını kırdığı tespit edilen ve suça sürüklenen 9 çocuğun yakalandığı bildirilen açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda "Mala Zarar Verme" Suçundan tahkikata başlandığı ifadelerine yer verildi. - BATMAN

YORUMLAR
500
Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek! Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek! Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Özgürlük, Batman, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da halk otobüslerine saldıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
13:22 17 yaşındaki lise öğrencisinin ölmeden önceki paylaşımı kahretti!
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:52:23. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da halk otobüslerine saldıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement