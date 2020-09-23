Batman'da hamile kadın evde ölü bulundu - Son Dakika

Batman'da hamile olduğu belirtilen 25 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Batman merkez 19 Mayıs Mahallesinde ikamet eden ve hamile olduğu öğrenilen 25 yaşındaki L.Ö., yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede L.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN