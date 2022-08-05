AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti - Son Dakika
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AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti

05.08.2022 10:12

Batman'da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, usulsüz işe alımlar yaşandığını ve buna dayanamadığını belirterek AK Parti'den istifa etti. Tarhan, kaleme aldığı istifa mektubunda "Ben 49 yıllık belediyeciyim ve artık bu duruma dayanamadım. Bu geç kalınmış bir istifadır. Sabrettim, olmadı. Seçmenlerimden ve gençlerden özür dilerim" ifadelerine yer verdi.

Batman'da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili AKP'li Abdullah Tarhan, AKP İlçe Teşkilatı'ndaki yöneticilerin aile fertlerini işe yerleştirdiklerini belirterek, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasına ilişkin konuşan Tarhan, yapılan usulsüz alımlara artık dayanamadığını kaydetti.

"BURADAKİ BÜTÜN GENÇLER İŞSİZ GÜÇSÜZ"

Kaleme aldığı istifa mektubunda Hasankeyf'te birçok gencin işsiz olduğunu ve bundan dolayı farklı illere gitmek zorunda kaldıklarını belirten Tarhan, "Biz eski Hasankeyf'ten yeni bir yerleşime girdik, yeni bir ilçe olduk ancak yeni olan bu ilçede Hasankeyfli hiçbir vatandaşın bir karış toprağı yok. Buradaki bütün gençler işsiz güçsüz. Marmaris'e çalışmaya giden yüzlerce Hasankeyfli gençler var. Hasankeyf'te devlet hastanesine eleman alımı dışarıdan yapıyorlar, müze müdürlüğüne dışarıdan eleman getiriyorlar, gençlik ve spor il müdürlüğüne alımlarda dahi dışarıdan insanlar getiriyorlar" ifadelerine yer verdi.

"ARTIK BU DURUMA DAYANAMADIM"

Açıklamasının devamında akraba kayırmacılığından dert yanan Tarhan, " PTT'ye eleman alınıyor, kendi akrabalarını sokuyorlar. İlçe başkanı ve belediye başkanı tüm kurumlardaki kadrolara, 'kardeşim', 'amcaoğlum', 'yeğenim' diyerek işe koyuyorlardı. Ben 49 yıllık belediyeciyim ve artık bu duruma dayanamadım. Vatandaşlarımın daima yanındayım. Hiçbir zaman 'Ailemden bu, şu alınsın' demiyorum, ben istiyorum ki ihtiyacı olanlar işe girsin. Bu yaşanılan durumu milletvekiline, il başkanına, ilçe başkanına ve belediye başkanına, il koordinatörüne ve bölge koordinatörüne söyledim ama oralı olmadılar" dedi.

"BU GEÇ KALINMIŞ BİR İSTİFADIR"

İstifası öncesinde il başkanıyla görüşmek istediğini ancak geri dönüş yapmaması sonrasında istifasını açıkladığını belirten Abdullah Tarhan, şöyle devam etti: "İl başkanım da '3-4 gün sabret' dedi. Dün gittim, telefonla aradım ama 3-4 saat beklememe rağmen geri dönmedi. İkazlarımın dikkate alınmaması sonrasında yazılı istifamı verdim. Bundan sonra vatandaşlarımın ve gençlerimin yanındayım şimdi daha rahatım. Lakin meclis üyeliğinden istifa etmedim, yapılan usulsüz işe alımlarla her zaman mücadele edeceğim ve bunları konuşmaya devam edeceğim. AK Parti İlçe Başkanı'nın iki kardeşi PTT'de çalışıyor, belediye başkanı bir yeğenini koydu, o iki sene çalıştı başka yere tahinini çıkardı ve başka bir yeğenini yine PTT'ye koydu. Ben üç dönemdir meclis üyesiyim ve üç dönemdir burada AK Parti'ye kazandıran benim. Bu geç kalınmış bir istifadır. Sabrettim, olmadı. Seçmenlerimden ve gençlerden özür dilerim."

İşte Tarhan'ın kaleme aldığı istifa mektubu;

Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, 'Artık dayanamadım' deyip AK Parti'den istifa etti
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Hasankeyf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, 'Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım' diyerek partisinden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti - Son Dakika
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