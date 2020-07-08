Batman'da haşereyle mücadele için ilaçlama çalışması - Son Dakika

Batman'ın Balpınar beldesinde haşereyle mücadele için ilaçlama çalışması başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sıtma Mücadele Birimi ve Balpınar Belediyesi iş birliğiyle ilaçlama çalışması başlatıldı. Yaz mevsiminde haşereyle mücadele için yoğun bir ilaçlama programına başladıklarını belirten Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, beldenin farklı noktalarında su kanalı ve bataklık alanlarda ilaçlama çalışmalarına başlandığını söyledi.

Geylani, "Vektörle mücadelenin en önemli aşaması olan larva ile mücadelenin amacı, sivrisinek ve karasineklerin üreme zamanlarında ilaçlama çalışması yapıp ergin hale gelmesini önlemektir." dedi.