Batman'da hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına arasında arbede - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına arasında arbede

14.07.2022 22:56

Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı.

Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı.

İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı. Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı. - BATMAN

YORUMLAR
500
Batman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı Batman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı Batman'da hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına arasında arbede Batman'da hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına arasında arbede
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Batman, Beşiri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına arasında arbede - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:30 Oğlunun başına açtığı dertlerle uğraşan Biden'ın tahtı sallanıyor! Trump yeniden başkanlığa talip olduğunu açıkladı
22:28 Ağıla dalan kurt, koyun sürüsünün içinden koca kuzuyu alıp kayıplara karıştı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
21:37 Vakaların yeniden yükselişe geçtiği koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı
21:33 Bahçeli tarafından yeniden MHP üyeliğine davet edilen Baki Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum
20:59 Kör Kahin Baba Vanga'dan yılın geri kalanı için korkunç kehanet: Kıtlık ve kuraklık olacak
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 23:25:24. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına arasında arbede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement