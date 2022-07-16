Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı

16.07.2022 09:01
Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı

Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Batman'daki devlet hastanesinde güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran zanlının tutuklandığını açıkladı.

Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Batman'daki devlet hastanesinde güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran zanlının tutuklandığını açıkladı.

Bakan Koca, saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" dedi.

Haber:  ANKARA,


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Son dakika: Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı Son dakika: Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

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