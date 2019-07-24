Batman'da hastane personelleri zehirlendi
23 dakika önce
Batman Bölge Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi.
Batman Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
Bölge Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Batman Bölge Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle çıkan kıymalı makarna yemeğini yiyen çeşitli birimlerde çalışan hastane personeli, kusma, ishal ve mide bunaltısı şikayetiyle acil servise gitti. Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN
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