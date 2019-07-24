Son Dakika Haberleri: Batman'da hastane personelleri zehirlendi
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Batman'da hastane personelleri zehirlendi

23 dakika önce

Batman Bölge Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi.

Batman'da hastane personelleri zehirlendi, System.String[]
Batman Bölge Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Batman Bölge Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle çıkan kıymalı makarna yemeğini yiyen çeşitli birimlerde çalışan hastane personeli, kusma, ishal ve mide bunaltısı şikayetiyle acil servise gitti. Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN
Devlet Hastanesi, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
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