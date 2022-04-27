Batman'da hava denetiminde 4 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Batman'da hava denetiminde 4 araç trafikten men edildi

27.04.2022 14:12
Batman'da hava denetiminde 4 araç trafikten men edildi

Batman'da hava destekli yapılan trafik denetiminde 9 sürücüye idari para cezası uygulanırken 4 araç ise trafikten men edildi.

Batman'da hava destekli yapılan trafik denetiminde 9 sürücüye idari para cezası uygulanırken 4 araç ise trafikten men edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere karayollarında emniyet şeridinde duraklama yapan, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçların ihlallerini önleme ve tespit etmeye yönelik havadan trafik denetim faaliyeti icra edildiği bildirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin bu doğrultudaki denetimleri esnasında 9 sürücüye toplam 5 bin 481 TL idari para cezasının uygulandığı belirtilen açıklamada, 4 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi. - BATMAN

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Para Cezası, Tragger, Batman, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da hava denetiminde 4 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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