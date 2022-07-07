Batman'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Batman'da jandarma, trafiğin yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Kısım Amirliği tarafından trafik denetimi yapıldı.

Denetimler sırasında trafik ekiplerine helikopterle havadan destek verildi.

İl Jandarma Komutanlığından Trafik Kısım Amiri Jandarma Uzman Çavuş Erkan Şahin'in de katıldığı denetimlerde, şehir içi ve çevre yolu trafiği başta olmak üzere Batman-Diyarbakır, Batman-Siirt ve Batman-Mardin kara yollarında trafik ihlali yapan araçlar havadan tespit edilerek kontrol noktalarına bilgi verildi.

Şahin, Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan trafik denetimini sürdürdüklerini söyledi.

Kurban Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, olası ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını önlemek amacıyla trafik denetimi yaptıklarını belirten Şahin, kural ihlalinde bulunan sürücülere ceza kesildiğini kaydetti.

"Başta emniyet kemeri kullanımı ve hız ihlalleri olmak üzere, taşıt kullanma sureleri, şerit ihlalleri, hatalı dönüşler, takip mesafesi kuralına uymama, hatalı sollama gibi kural ihlallerine yönelik havadan trafik denetim faaliyeti icra edilmiştir." diyen Şahin, denetimleri aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Ekipler çalışmalar kapsamında 321 araç denetledi, 11 araç hakkında cezai işlem uyguladı.