Batman'da hava destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

07.07.2022 17:11
Batman'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Batman'da jandarma, trafiğin yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Batman'da jandarma, trafiğin yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Kısım Amirliği tarafından trafik denetimi yapıldı.

Denetimler sırasında trafik ekiplerine helikopterle havadan destek verildi.

İl Jandarma Komutanlığından Trafik Kısım Amiri Jandarma Uzman Çavuş Erkan Şahin'in de katıldığı denetimlerde, şehir içi ve çevre yolu trafiği başta olmak üzere Batman-Diyarbakır, Batman-Siirt ve Batman-Mardin kara yollarında trafik ihlali yapan araçlar havadan tespit edilerek kontrol noktalarına bilgi verildi.

Şahin, Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan trafik denetimini sürdürdüklerini söyledi.

Kurban Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, olası ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını önlemek amacıyla trafik denetimi yaptıklarını belirten Şahin, kural ihlalinde bulunan sürücülere ceza kesildiğini kaydetti.

"Başta emniyet kemeri kullanımı ve hız ihlalleri olmak üzere, taşıt kullanma sureleri, şerit ihlalleri, hatalı dönüşler, takip mesafesi kuralına uymama, hatalı sollama gibi kural ihlallerine yönelik havadan trafik denetim faaliyeti icra edilmiştir." diyen Şahin, denetimleri aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Ekipler çalışmalar kapsamında 321 araç denetledi, 11 araç hakkında cezai işlem uyguladı.

YORUMLAR
500
Jandarma yangınlara karşı ormanı dron ile denetliyor Jandarma yangınlara karşı ormanı dron ile denetliyor Son dakika haber: Balıkesir'de jandarmadan 'seyir halinde cep telefonu kullanımı' denetimi Son dakika haber: Balıkesir'de jandarmadan 'seyir halinde cep telefonu kullanımı' denetimi
Kaynak: AA

Erkan Şahin, Jandarma, Tragger, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da hava destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:40 Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:15:36. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da hava destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement