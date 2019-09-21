Son Dakika Haberleri: Batman'da 'Haydi Yapalım' etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da 'Haydi Yapalım' etkinliği

51 dakika önce

Batman'da 'Haydi Yapalım' etkinliği Batman'da toplanan grup, çevre temizliğine dikkat çekmek için çevreyi temizlediBATMAN - Batman'da çevre temizliğine dikkat çekmek için 'Haydi Yapalım' sloganı ile temizlik gerçekleştirildi.

Batman'da 'Haydi Yapalım' etkinliği

Batman'da toplanan grup, çevre temizliğine dikkat çekmek için çevreyi temizledi

BATMAN - Batman'da çevre temizliğine dikkat çekmek için 'Haydi Yapalım' sloganı ile temizlik gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğin Batman ayağı, Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirildi. Bir alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalık Esentepe piknik alanına doğru ilerleyerek çöp topladı.

Etkinlikle ilgili konuşan Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argünağa, derneklerinin 2001 yılından beri Batman'da faaliyet gösterdiğini söyledi. Argünağa, "Biz sadece bugün değil hayatın her alanında her gün zaten doğayı çevreyi kirletmeme doğaya çevreye zarar vermeme mesajlarını veriyorduk. Batman'daki temizlik gönüllüleri olarak gelmedik, Esentepe'yi tamamen temizliğe gelemedik burada kamuoyuna bir mesaj vermeye geldik. Çevreyi kirletmeyelim, doğayı kirletmeyelim, bu kirlilik bize bir şekilde döner mesajını veriyoruz. Kirletmesek zaten temizlik yapma gereğinde bulunmayacağız. Biz yılardır bu mesajı veriyoruz bu topluma ne olursunuz kirletmeyin. Doğanın hiçbir yerine hiçbir şekilde zarar vermeyin. Batman Çevre Gönüllüleri derneği sadece bu temizlik kampanyaları ile ilgili değil doğadaki canlıların bütün yaşam haklarına bütün tecavüzlerin karşısındayız. Orman yakanlara orman yangınlarına karşıyız. Destek veren tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Batman dileği diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar çevre temizliği gerçekleştirdi.

Batman'da 'Haydi Yapalım' etkinliği

Türkiye, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kavanoz kapağı yok satıyor! 1 kamyon mal yarım saat içerisinde tükeniyor
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 16:57:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da 'Haydi Yapalım' etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]