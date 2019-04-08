Son Dakika Haberleri: Batman'da Hdp'li Demir Mazbatasını Aldı

Batman'da Hdp'li Demir Mazbatasını Aldı

5 dakika önce

Batman'da, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Demir mazbatasını aldı.

Batman'da Hdp'li Demir Mazbatasını Aldı, System.String[]
Batman'da, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Demir mazbatasını aldı.

HDP'li Mehmet Demir ve beraberindekiler Batman Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını aldı. Daha sonra HDP Batman il binasına geçen Demir ve beraberindekiler Dörtyol Kavşağı'ndan Batman Belediyesi'ne kadar yürüdü. Batman Belediyesi önünde partililerle buluşan Demir, daha sonra belediye binasına geçerek tebrikleri kabul etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:41 Kaynak: İHA

Mehmet Demir, Halkların Demokratik Partisi, Batman, Politika
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