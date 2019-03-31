Batman'da Hdp'li Doktor Mehmet Demir Kazandı

BATMAN'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini, HDP'nin adayı Mehmet Demir (51) kazandı.

BATMAN'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini, HDP'nin adayı Mehmet Demir (51) kazandı.



Batman'da Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerine kayyum atanan Sabri Özdemir, bu seçimde HDP'den aday gösterildi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özdemir'in adaylığını hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle reddetti. HDP'nin, Özdemir'in yerine aday gösterdiği göz doktoru Mehmet Demir ise şu anda resmi olmayan sonuçlara göre merkez ilçedeki 262 bin 680 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Demir'den sonra ikinci en fazla oyu alan isim ise AK Parti'nin adayı Murat Güneştekin oldu.



- Batman

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Yatalak Seçmen, Sedyeyle Oy Kullanmaya Götürüldü

Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir

Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi