Son Dakika Haberleri: Batman'da Hdp'li Doktor Mehmet Demir Kazandı

Batman'da Hdp'li Doktor Mehmet Demir Kazandı

2 saat önce

BATMAN'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini, HDP'nin adayı Mehmet Demir (51) kazandı.

Batman'da Hdp'li Doktor Mehmet Demir Kazandı, System.String[]
BATMAN'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini, HDP'nin adayı Mehmet Demir (51) kazandı.

Batman'da Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerine kayyum atanan Sabri Özdemir, bu seçimde HDP'den aday gösterildi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özdemir'in adaylığını hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle reddetti. HDP'nin, Özdemir'in yerine aday gösterdiği göz doktoru Mehmet Demir ise şu anda resmi olmayan sonuçlara göre merkez ilçedeki 262 bin 680 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Demir'den sonra ikinci en fazla oyu alan isim ise AK Parti'nin adayı Murat Güneştekin oldu.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:02 Kaynak: DHA

Mehmet Demir, Halkların Demokratik Partisi, Batman, Güncel
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