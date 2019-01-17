Son Dakika Haberleri: Batman'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı

Batman'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı

1 saat önce

Batman'da yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Batman'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
Batman'da yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nden geçen yük treni, hemzemin geçide kontrolsüz giren Cengiz Acar yönetimindeki 34 FR 1224 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücünün oğlu Hüseyin Kadir Acar (17) yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekibince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Cengiz Acar, Batman, Güncel
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