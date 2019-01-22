Batman'da Heyelan
15 dakika önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan grup köy yolu ikinci kez kapandı.
Batman
'ın Kozluk
ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan grup köy yolu ikinci kez kapandı.
Edilen bilgiye göre, Kozluk ilçesinde 3 köy 11 mezranın bağlı olduğu gurup köy yolunda kar yağışı ve sağanak yağış sonucu heyelan meydana geldi. Durumun bildirilmesi, üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:14 Kaynak: İHA
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