Son Dakika Haberleri: Batman'da Heyelan

Batman'da Heyelan

15 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan grup köy yolu ikinci kez kapandı.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan grup köy yolu ikinci kez kapandı.

Edilen bilgiye göre, Kozluk ilçesinde 3 köy 11 mezranın bağlı olduğu gurup köy yolunda kar yağışı ve sağanak yağış sonucu heyelan meydana geldi. Durumun bildirilmesi, üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:14 Kaynak: İHA

Kozluk, Batman, Güncel
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