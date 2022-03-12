Batman'da heyelan 17 köyün yolunu böyle kapattı - Son Dakika
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Batman'da heyelan 17 köyün yolunu böyle kapattı

12.03.2022 22:07

Batman'da heyelan 17 köyün yolunu böyle kapattı Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağışların ardından 17 köyün kullandığı grup köy yolunda meydana gelen heyelan yolu tamamen ulaşıma kapattı.

Batman'da heyelan 17 köyün yolunu böyle kapattı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağışların ardından 17 köyün kullandığı grup köy yolunda meydana gelen heyelan yolu tamamen ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu Kınalı köyü mevkinde yağışlar sonucu heyelan meydana geldi. Köy yoluna taşların düştüğünü gören bazı vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti. 17 köye ulaşımın sağlandığı grup köy yolu tamamen ulaşıma kapandı. Heyelanın önceden fark edilmesiyle köydeki korucuların yolu iki taraflı ulaşıma kapatması facianın öne geçti. Aralıklarla devam eden heyelanın oluşturduğu tehlike nedeniyle çalışmaların yarın başlatılacağı öğrenildi.

Batman'da heyelan 17 köyün yolunu böyle kapattı
Batman'da heyelan 17 köyün yolunu böyle kapattı
Batman'da heyelan 17 köyün yolunu böyle kapattı

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Toprak Kayması, Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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