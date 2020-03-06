Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda heyelan meydana geldi.

Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgilere göre, Sason'a bağlı Derince grup köy yolu Gençler köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik temizleme çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı. - BATMAN

Derince, Batman, Sason, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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